Описание

Zero End (18+) - испытайте игру, в которой вы найдете не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные функции RPG. Есть система выбора, развитие персонажа и его характеристики, боевая механика и многое другое. включая решение головоломок.





Живите новой, захватывающей жизнью в мире Zero End! Станьте профессиональным убийцей, играйте в детектива или решайте головоломки, изучая множество особенностей игры. Выбирайте свой собственный путь, заводите друзей и врагов, находите романтику! Вы найдете в Zero End не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные ролевые функции, которые позволят вам развивать своего персонажа, контролируя его внешний вид, черты характера и характеристики. Вы можете сражаться с различным оружием или использовать магию, чтобы побеждать врагов и решать головоломки.