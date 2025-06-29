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Zero End (18+)

Zero End (18+) v0.2.5c

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Версия:
0.2.5c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 685 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 831
Описание

Zero End (18+) - испытайте игру, в которой вы найдете не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные функции RPG. Есть система выбора, развитие персонажа и его характеристики, боевая механика и многое другое. включая решение головоломок.


Живите новой, захватывающей жизнью в мире Zero End! Станьте профессиональным убийцей, играйте в детектива или решайте головоломки, изучая множество особенностей игры. Выбирайте свой собственный путь, заводите друзей и врагов, находите романтику! Вы найдете в Zero End не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные ролевые функции, которые позволят вам развивать своего персонажа, контролируя его внешний вид, черты характера и характеристики. Вы можете сражаться с различным оружием или использовать магию, чтобы побеждать врагов и решать головоломки.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Zero End (18+)
Version 0.1.3
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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