Zero End (18+) - испытайте игру, в которой вы найдете не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные функции RPG. Есть система выбора, развитие персонажа и его характеристики, боевая механика и многое другое. включая решение головоломок.
Живите новой, захватывающей жизнью в мире Zero End! Станьте профессиональным убийцей, играйте в детектива или решайте головоломки, изучая множество особенностей игры. Выбирайте свой собственный путь, заводите друзей и врагов, находите романтику! Вы найдете в Zero End не только интересный сюжет и откровенный контент, но и определенные ролевые функции, которые позволят вам развивать своего персонажа, контролируя его внешний вид, черты характера и характеристики. Вы можете сражаться с различным оружием или использовать магию, чтобы побеждать врагов и решать головоломки.
Полная версия
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Старые версии Zero End (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.