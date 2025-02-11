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Maidens of Power (18+)

Maidens of Power (18+) 0.8.5

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Версия:
0.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 234
Скриншоты
Описание

Maidens of Power (18+) - История вращается вокруг красивого молодого парня и его романтических отношений. Вам предстоит сделать выбор между двумя девушками, что повлияет на ход сюжетной линии. Наряду с нашим главным героем вы встретите много интересных персонажей, которые поделятся своими мыслями и чувствами о жизни.


Это текстовая приключенческая деятельность, в которой игрок должен исследовать окружающую среду и взаимодействовать с ней, решать головоломки и взаимодействовать с другими персонажами. Игрок должен использовать мышь для навигации, а также клавиатуру для управления диалогом. Познакомьтесь с главными героями этой игры, проследите за их приключениями и посмотрите, как они превращаются в героев или злодеев. Попробуйте выполнять квесты и взаимодействовать с другими игроками в этом мире. Основная цель этой игры - не только развлечься, но и помочь или навредить другим, чтобы увидеть, с какими последствиями вы столкнетесь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Maidens of Power (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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Старые версии Maidens of Power (18+)
Version 0.8 Version TG 0.8


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