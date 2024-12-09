android-1.ru / Игры / Эротические игры / Shattered Dreams (18+)
Shattered Dreams (18+)

Shattered Dreams (18+) 0.2

История о падении, надежде и новых возможностях
2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
830
Скриншоты
Описание

Shattered Dreams рассказывает драматическую историю о юноше, чья мечта о карьере в НБА разрушилась из-за травмы. Три года спустя жизнь с отцом-игроманом и череда бессмысленных работ загоняют вас в угол. Но судьба даёт шанс: благодаря дяде вы находите работу в престижном музыкальном агентстве, где встреча с суперзвездой, измученной давлением славы, может навсегда изменить вашу жизнь.


Игра предлагает глубокую сюжетную линию, в которой каждое ваше решение влияет на исход событий. Постройте отношения с девушками, найдите союзников, столкнитесь с врагами и определите, каким будет ваше будущее. Shattered Dreams — это история о том, как из пепла разбитых мечтаний можно создать новую жизнь.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Shattered Dreams (18+) v0.2 MOD APK

Скачать Shattered Dreams (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Shattered Dreams (18+)
Version 0.1 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Cunt Merge (18+)
Cunt Merge (18+)
Version: 1.0.25
My Hot Girlfriend (18+)
My Hot Girlfriend (18+)
Version: Final
Shreked (18+)
Shreked (18+)
Version: 0.1
Temptation: Become Femboy (18+)
Temptation: Become Femboy (18+)
Version: 0.02
Sex Therapy (18+)
Sex Therapy (18+)
Version: 1.0
The Promise We Made (18+)
The Promise We Made (18+)
Version: 0.5 Part 1
Sinflux Chronicles (18+)
Sinflux Chronicles (18+)
Version: 0.01e
Queen Trainer (18+)
Queen Trainer (18+)
Version: 1.04

Отзывы о Shattered Dreams (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив