Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
830
Описание
Shattered Dreams рассказывает драматическую историю о юноше, чья мечта о карьере в НБА разрушилась из-за травмы. Три года спустя жизнь с отцом-игроманом и череда бессмысленных работ загоняют вас в угол. Но судьба даёт шанс: благодаря дяде вы находите работу в престижном музыкальном агентстве, где встреча с суперзвездой, измученной давлением славы, может навсегда изменить вашу жизнь.
Игра предлагает глубокую сюжетную линию, в которой каждое ваше решение влияет на исход событий. Постройте отношения с девушками, найдите союзников, столкнитесь с врагами и определите, каким будет ваше будущее. Shattered Dreams — это история о том, как из пепла разбитых мечтаний можно создать новую жизнь.
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