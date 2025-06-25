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The Promise We Made (18+)

The Promise We Made (18+) v0.5 Part 2

Выбор между верностью и соблазном

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Версия:
0.5 Part 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 379 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 134
Описание

The Promise We Made — это симулятор знакомств для взрослых, где игрок берет на себя роль Эммы, целеустремленной молодой женщины, мечтающей о счастливом будущем со своим парнем Ником. Разлука с Ником становится для неё испытанием, наполненным общением с друзьями, семьёй и новыми знакомыми, что приносит в её жизнь яркие и неожиданные события.


Игра ставит перед вами выбор: оставаться верной своему возлюбленному или поддаться соблазну, который может изменить её жизнь навсегда. The Promise We Made предлагает глубокий сюжет, вариативность решений и эмоционально насыщенный геймплей, погружая игрока в мир сложных отношений и моральных дилемм.


Информация о модах

v0.5.2
– Долгожданное обновление: вторая часть v0.5, открывающая новую фазу игры — дальше будет только жарче.
– Эмма начинает утро с пробежки вместе с Габриэлем или Майки.
– На волонтёрской работе у неё завязывается перепалка с «парнем по травке» и полицейским.
– Затем она навещает Марту и позже проводит интересное время с Генри дома.
– И, наконец, отправляется на свою смену.

Спасибо, что вы с нами! Я долго брал паузу из-за личных обстоятельств, но теперь вернулся и полон сил. Надеюсь, вам понравится это обновление!

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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