Описание

The Promise We Made — это симулятор знакомств для взрослых, где игрок берет на себя роль Эммы, целеустремленной молодой женщины, мечтающей о счастливом будущем со своим парнем Ником. Разлука с Ником становится для неё испытанием, наполненным общением с друзьями, семьёй и новыми знакомыми, что приносит в её жизнь яркие и неожиданные события.





Игра ставит перед вами выбор: оставаться верной своему возлюбленному или поддаться соблазну, который может изменить её жизнь навсегда. The Promise We Made предлагает глубокий сюжет, вариативность решений и эмоционально насыщенный геймплей, погружая игрока в мир сложных отношений и моральных дилемм.