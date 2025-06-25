The Promise We Made — это симулятор знакомств для взрослых, где игрок берет на себя роль Эммы, целеустремленной молодой женщины, мечтающей о счастливом будущем со своим парнем Ником. Разлука с Ником становится для неё испытанием, наполненным общением с друзьями, семьёй и новыми знакомыми, что приносит в её жизнь яркие и неожиданные события.
Игра ставит перед вами выбор: оставаться верной своему возлюбленному или поддаться соблазну, который может изменить её жизнь навсегда. The Promise We Made предлагает глубокий сюжет, вариативность решений и эмоционально насыщенный геймплей, погружая игрока в мир сложных отношений и моральных дилемм.
v0.5.2
– Долгожданное обновление: вторая часть v0.5, открывающая новую фазу игры — дальше будет только жарче.
– Эмма начинает утро с пробежки вместе с Габриэлем или Майки.
– На волонтёрской работе у неё завязывается перепалка с «парнем по травке» и полицейским.
– Затем она навещает Марту и позже проводит интересное время с Генри дома.
– И, наконец, отправляется на свою смену.
Спасибо, что вы с нами! Я долго брал паузу из-за личных обстоятельств, но теперь вернулся и полон сил. Надеюсь, вам понравится это обновление!
Скачать The Promise We Made (18+) v0.5 Part 2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.