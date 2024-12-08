Описание

Misanthropy — это драматический проект, который раскрывает, как хрупка может быть кажущаяся идеальной жизнь. Ким Бакстер — успешный полицейский, любящая мать и заботливая жена. Её карьера на пике, а повышение кажется лишь вопросом времени. Но всё меняется, когда в её жизни появляется Хейден, одноклассник её сына.





Игра погружает вас в напряжённую историю, где каждая новая встреча и раскрытый секрет грозят разрушить семейное благополучие. Ложь, скрытые эмоции и неожиданные повороты делают сюжет захватывающим и глубоко эмоциональным. Misanthropy исследует темы морального выбора, человеческой слабости и последствий необдуманных действий, предлагая игрокам незабываемый опыт.