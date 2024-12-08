Версия:
5.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 930 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 771
Описание
Misanthropy — это драматический проект, который раскрывает, как хрупка может быть кажущаяся идеальной жизнь. Ким Бакстер — успешный полицейский, любящая мать и заботливая жена. Её карьера на пике, а повышение кажется лишь вопросом времени. Но всё меняется, когда в её жизни появляется Хейден, одноклассник её сына.
Игра погружает вас в напряжённую историю, где каждая новая встреча и раскрытый секрет грозят разрушить семейное благополучие. Ложь, скрытые эмоции и неожиданные повороты делают сюжет захватывающим и глубоко эмоциональным. Misanthropy исследует темы морального выбора, человеческой слабости и последствий необдуманных действий, предлагая игрокам незабываемый опыт.
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