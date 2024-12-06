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Lovely Craft Piston Trap (18+)

Lovely Craft Piston Trap (18+) 0.1.5.1

Кубо-пиксельное приключение с юмором и коллекционными элементами
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Версия:
0.1.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 619
Скриншоты
Описание

Lovely Craft Piston Trap (18+) — это необычный фанфик с долей юмора и большим объёмом откровенного контента, разворачивающийся в известной кубо-пиксельной вселенной. Игрокам предлагается протестировать недавно скрафченный механизм, экспериментируя с его настройками и подопечными. Геймплей прост и увлекателен, а прогресс сопровождается сбором разнообразных коллекционных элементов, которые добавляют игре глубину.


Вас ждёт множество пикантных сцен, оригинальная стилизованная графика и плавная анимация, которая подчеркивает особенности кубического мира. Проект отлично подойдёт тем, кто ищет легкую игру с нестандартным юмором и возможностью проявить свою фантазию в рамках заданной вселенной.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lovely Craft Piston Trap (18+) v0.1.5.1 MOD APK

Скачать Lovely Craft Piston Trap (18+) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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