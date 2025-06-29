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Zaras School Life (18+)

Zaras School Life (18+) v0.105

Нелинейное приключение для поклонников текстовых RPG

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Версия:
0.105
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 407 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 526
Описание

Zara's School Life (18+) предлагает захватывающее погружение в жизнь главной героини, где каждый ваш выбор определяет развитие сюжета. В этой текстовой RPG для взрослых игроков вы сможете управлять ресурсами, репутацией и другими важными аспектами, которые повлияют на достижения и судьбу персонажа. Вставки фотографий и видеороликов придают игре дополнительную атмосферность и глубину.


Геймплей отличается масштабностью, большими объёмами текста и высокой степенью нелинейности, что делает каждое прохождение уникальным. Вас ждёт напряжённая борьба за реализацию планов героини, а также множество сценариев, которые зависят от ваших решений. Эта игра идеально подойдёт любителям вдумчивого геймплея и вариативного повествования.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Zaras School Life (18+) v0.105 MOD APK

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Старые версии Zaras School Life (18+)
Version 0.71 Version 0.73 Version TG 0.73 Version TG 0.71
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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