Описание

Zara's School Life (18+) предлагает захватывающее погружение в жизнь главной героини, где каждый ваш выбор определяет развитие сюжета. В этой текстовой RPG для взрослых игроков вы сможете управлять ресурсами, репутацией и другими важными аспектами, которые повлияют на достижения и судьбу персонажа. Вставки фотографий и видеороликов придают игре дополнительную атмосферность и глубину.





Геймплей отличается масштабностью, большими объёмами текста и высокой степенью нелинейности, что делает каждое прохождение уникальным. Вас ждёт напряжённая борьба за реализацию планов героини, а также множество сценариев, которые зависят от ваших решений. Эта игра идеально подойдёт любителям вдумчивого геймплея и вариативного повествования.