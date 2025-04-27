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Bound by Lust (18+)

Bound by Lust (18+) 0.4.2.5

Магия, страсть и вечная связь
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Версия:
0.4.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 251
Скриншоты
Описание

Bound by Lust — это увлекательное приключение для взрослых, где ваше путешествие к новой жизни в Столице превращается в нечто совершенно неожиданное. Призвав суккуба из другого измерения, вы связываете свою судьбу с Анат — изгнанной принцессой-суккубом, чей род когда-то жил в гармонии с людьми. Теперь ваша связь открывает перед вами не только соблазнительные искушения, но и доступ к невероятной магической силе.


Исследуйте богатый мир, полный тайн и сложных отношений, где каждое ваше решение влияет на будущее. Раскройте историю древнего конфликта, познайте силу союза с суккубом и решите, как распорядиться своими новообретёнными возможностями. Bound by Lust — это сочетание глубокого сюжета, магии и страсти, которое затягивает с первых минут.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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