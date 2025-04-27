Описание

Bound by Lust — это увлекательное приключение для взрослых, где ваше путешествие к новой жизни в Столице превращается в нечто совершенно неожиданное. Призвав суккуба из другого измерения, вы связываете свою судьбу с Анат — изгнанной принцессой-суккубом, чей род когда-то жил в гармонии с людьми. Теперь ваша связь открывает перед вами не только соблазнительные искушения, но и доступ к невероятной магической силе.





Исследуйте богатый мир, полный тайн и сложных отношений, где каждое ваше решение влияет на будущее. Раскройте историю древнего конфликта, познайте силу союза с суккубом и решите, как распорядиться своими новообретёнными возможностями. Bound by Lust — это сочетание глубокого сюжета, магии и страсти, которое затягивает с первых минут.