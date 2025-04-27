Bound by Lust (18+) 0.4.2.5
Магия, страсть и вечная связь
Bound by Lust — это увлекательное приключение для взрослых, где ваше путешествие к новой жизни в Столице превращается в нечто совершенно неожиданное. Призвав суккуба из другого измерения, вы связываете свою судьбу с Анат — изгнанной принцессой-суккубом, чей род когда-то жил в гармонии с людьми. Теперь ваша связь открывает перед вами не только соблазнительные искушения, но и доступ к невероятной магической силе.
Исследуйте богатый мир, полный тайн и сложных отношений, где каждое ваше решение влияет на будущее. Раскройте историю древнего конфликта, познайте силу союза с суккубом и решите, как распорядиться своими новообретёнными возможностями. Bound by Lust — это сочетание глубокого сюжета, магии и страсти, которое затягивает с первых минут.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.