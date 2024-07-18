Описание

Sinflux Chronicles приглашает вас в Веридиан-Хейвен, необычный приморский городок, который скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. После года разочарований ваш наставник отправляет вас сюда для начала новой жизни. То, что казалось наказанием, вскоре превращается в судьбоносное приключение.





Встреча с загадочной девушкой на пути в город становится отправной точкой цепочки событий, которые навсегда изменят вашу жизнь. В этом путешествии вам предстоит раскрыть тайны города, встретить интересных персонажей и столкнуться с выборами, которые определят вашу судьбу. Sinflux Chronicles — это история о грехах, сложных решениях и неожиданной трансформации.