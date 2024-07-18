Версия:
0.02b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 398
Описание
Sinflux Chronicles приглашает вас в Веридиан-Хейвен, необычный приморский городок, который скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. После года разочарований ваш наставник отправляет вас сюда для начала новой жизни. То, что казалось наказанием, вскоре превращается в судьбоносное приключение.
Встреча с загадочной девушкой на пути в город становится отправной точкой цепочки событий, которые навсегда изменят вашу жизнь. В этом путешествии вам предстоит раскрыть тайны города, встретить интересных персонажей и столкнуться с выборами, которые определят вашу судьбу. Sinflux Chronicles — это история о грехах, сложных решениях и неожиданной трансформации.
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