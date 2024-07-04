The Island (18+) - Живите захватывающей жизнью богатого бизнесмена, путешествующего по миру на своей роскошной яхте! Возьмите на себя роль главного героя и исследуйте таинственное прошлое своей семьи. Ваше путешествие будет наполнено неожиданными встречами и квестами, в том числе вы узнаете, почему ваши сводные сестры стали жить с вами!





Погрузитесь в незабываемую историю, которая перенесет вас в экзотические места, встретит множество уникальных персонажей и наладит отношения со сводными сестрами. Окунитесь в мир тайн, романтики и приключений!





Начните исследовать тайны своего прошлого уже сегодня! Загрузите визуальную новеллу «Сводные сестры-близнецы» прямо сейчас, чтобы отправиться в необыкновенное путешествие.