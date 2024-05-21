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Kingdom of Lust (18+)

Kingdom of Lust (18+) 0.3.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 827 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 495

Kingdom of Lust (18+) — это визуальный роман и симулятор свиданий с рисованной графикой, который переносит игроков в мир фэнтезийного средневековья. Главный герой игры — молодой принц, который живет в свое удовольствие и редко задумывается о серьезных вопросах жизни. Однако, как это часто бывает, судьба готовит ему ряд неожиданных испытаний, которые ставят под сомнение его беззаботное существование.


В этой игре выборы игроков играют ключевую роль. Система решений позволяет полностью изменять сюжет и характер взаимодействий с другими персонажами. В зависимости от ваших решений, принц может пересмотреть свои взгляды на жизнь, начать заботиться о других или продолжить жить старым образом. Возможности "песочницы" в игре предоставляют игрокам свободу в создании уникального игрового опыта без строгих ограничений и границ.


Kingdom of Lust обещает не только увлекательные романтические и социальные взаимодействия, но и глубокое погружение в детально проработанный средневековый мир, где каждое ваше решение может повлиять на ход истории. Эта игра подойдет тем, кто ищет разнообразие в сюжетных поворотах и хочет исследовать все аспекты жизни куртизан.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Kingdom of Lust (18+) 0.3.5 взлом

Скачать Kingdom of Lust (18+) 827 Мб Ссылка 2 827 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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