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Witches Trainer 3D (18+)

Witches Trainer 3D (18+) 0.3.1p

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Версия:
0.3.1p
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 819 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 822
Скриншоты
Описание

Witches Trainer 3D представляет собой уникальную и волнующую пародийную игру, которая разворачивается в захватывающей вселенной, известной многим поклонникам фэнтези. Это полностью бесплатная игра, в которой вы становитесь врачом кампуса магической академии. Ваша главная задача — помочь студентам противостоять смертельному вирусу, который угрожает их жизни и магическим способностям.


В процессе игры вы взаимодействуете с различными персонажами, каждый из которых обладает уникальными способностями и характером. Вашей задачей будет применение специального супрессора, который не только борется с вирусом, но и помогает сохранить магические способности студентов. Использование супрессора требует не только медицинских знаний, но и понимания особенностей каждого студента.


Witches Trainer 3D выделяется на фоне других игр своим уважением к исходной вселенной, превосходной графикой и глубоким сюжетом. Игра создана с большим уважением к первоисточнику и предназначена для того, чтобы предложить игрокам новый взгляд на любимые персонажи, а также дать возможность исследовать известный мир под новым углом. Эта игра является отличным выбором для поклонников жанра, стремящихся к новым приключениям в любимой вселенной.


Информация о модах

полная версия 

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Скачать Witches Trainer 3D (18+) v0.3.1p MOD APK

Скачать Witches Trainer 3D (18+) 819 Мб Ссылка 2 819 Мб
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Старые версии Witches Trainer 3D (18+)
Version 0.2.2f Version 0.2.3р Version 0.2.4 Version 0.2.5 Version 0.2.7p Version 0.2.8p Version 0.2.9p Version 0.3.0p Version TG 0.3.0p Version TG 0.2.9p Version TG 0.2.8p Version TG 0.2.7p Version TG 0.2.5 Version TG 0.2.4 Version TG 0.2.3р


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Witches Trainer 3D (18+)


Комментарии (1)
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Da
Da 14 июля 2024 09:51
Как пройти восьмой квест?
+1
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