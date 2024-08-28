Описание

Witches Trainer 3D представляет собой уникальную и волнующую пародийную игру, которая разворачивается в захватывающей вселенной, известной многим поклонникам фэнтези. Это полностью бесплатная игра, в которой вы становитесь врачом кампуса магической академии. Ваша главная задача — помочь студентам противостоять смертельному вирусу, который угрожает их жизни и магическим способностям.





В процессе игры вы взаимодействуете с различными персонажами, каждый из которых обладает уникальными способностями и характером. Вашей задачей будет применение специального супрессора, который не только борется с вирусом, но и помогает сохранить магические способности студентов. Использование супрессора требует не только медицинских знаний, но и понимания особенностей каждого студента.





Witches Trainer 3D выделяется на фоне других игр своим уважением к исходной вселенной, превосходной графикой и глубоким сюжетом. Игра создана с большим уважением к первоисточнику и предназначена для того, чтобы предложить игрокам новый взгляд на любимые персонажи, а также дать возможность исследовать известный мир под новым углом. Эта игра является отличным выбором для поклонников жанра, стремящихся к новым приключениям в любимой вселенной.