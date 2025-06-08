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MalOvent (18+)

MalOvent (18+) 0.3.0

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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 367
Скриншоты
Описание

MalOvent (18+) — это весьма нестандартный проект для совершеннолетней аудитории геймеров, предлагающий уникальное исполнение и содержимое. Игра сочетает в себе элементы мистики, хоррора и драматичных моментов, обеспечивая захватывающий и интригующий сюжет. Здесь скучать не придётся, так как каждый поворот истории несёт в себе новые вызовы и открытия.


Одна из ключевых особенностей — это проработанная и детальная система выбора. Каждый ваш выбор может значительно повлиять на развитие сюжета, поэтому важно тщательно обдумывать свои действия и не делать поспешных выводов. Игра поощряет внимательность и вдумчивый подход к каждой ситуации, что делает её особенно привлекательной для тех, кто ценит скрытый смысл и неожиданные повороты.


MalOvent подарит незабываемые впечатления фанатам жанра, предоставляя им сложные моральные дилеммы и заставляя задуматься о последствиях своих решений. Атмосферная графика и напряжённый саундтрек дополняют игру, создавая мрачную и таинственную атмосферу, которая удерживает внимание от начала до конца.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о MalOvent (18+)


Комментарии (3)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 6 мая 2025 14:38
Dry, Это домен, но не определение того, что игра на русском :(
+1
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Dry
Dry 6 мая 2025 10:48
Почему в файле написано ru но русского в ней нет?
0
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Xitman
Xitman 12 июня 2024 16:13
С нетерпением жду обновления игры
+1
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