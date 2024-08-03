Bobby’s Memoirs of Depravity — это мод, который берет ресурсы и код из текущей игры и обновляет их для создания улучшенной версии. Автор мода не только исправляет существующий код, но и добавляет новый контент, чтобы улучшить сцены и историю игры. Этот мод является автономным и не требует оригинальной игры для запуска.
Основная цель — предоставить игрокам более качественный и насыщенный опыт, улучшая существующие элементы игры и вводя новые сюжетные линии и сцены. Автор мода тщательно перерабатывает исходный код, устраняя баги и оптимизируя производительность, чтобы игроки могли наслаждаться более плавным и увлекательным геймплеем.
Кроме исправления ошибок, мод добавляет новые элементы, которые делают историю более глубокой и интересной. Включение дополнительных сцен и сюжетных поворотов обеспечивает более богатый и всесторонний игровой процесс. "Bobby’s Memoirs of Depravity" предлагает уникальное и автономное игровое приключение, которое расширяет возможности оригинала и приносит новое измерение в знакомый мир игры.
Версия v0.15.51
— В обновлении добавлена сцена, где Бобби получает новую работу — 18 анимаций (1,080 рендеров) и 140 рендеров в сценах
— Сцена намекает на то, чего ожидать при работе охранником в будущем
— Проведена очистка и оптимизация кода
— Заменены изображения комнат — старые были увеличены до 720p, теперь использованы оригиналы более высокого качества
Дополнительные изменения:
– Исправлены баги и опечатки
– Обновлены фоновые изображения для комнат и других сцен
– Сжат видеоконтент для Android-версии, чтобы уменьшить размер APK-файла
Скачать Bobby’s Memoirs of Depravity (18+) v0.15.51 MOD APK
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