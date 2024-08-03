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Bobby’s Memoirs of Depravity (18+)

Bobby’s Memoirs of Depravity (18+) 0.15.51

16
1
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Версия:
0.15.51
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 362 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 029
Скриншоты
Описание

Bobby’s Memoirs of Depravity — это мод, который берет ресурсы и код из текущей игры и обновляет их для создания улучшенной версии. Автор мода не только исправляет существующий код, но и добавляет новый контент, чтобы улучшить сцены и историю игры. Этот мод является автономным и не требует оригинальной игры для запуска.


Основная цель  — предоставить игрокам более качественный и насыщенный опыт, улучшая существующие элементы игры и вводя новые сюжетные линии и сцены. Автор мода тщательно перерабатывает исходный код, устраняя баги и оптимизируя производительность, чтобы игроки могли наслаждаться более плавным и увлекательным геймплеем.


Кроме исправления ошибок, мод добавляет новые элементы, которые делают историю более глубокой и интересной. Включение дополнительных сцен и сюжетных поворотов обеспечивает более богатый и всесторонний игровой процесс. "Bobby’s Memoirs of Depravity" предлагает уникальное и автономное игровое приключение, которое расширяет возможности оригинала и приносит новое измерение в знакомый мир игры.


Информация о модах

Версия v0.15.51

— В обновлении добавлена сцена, где Бобби получает новую работу — 18 анимаций (1,080 рендеров) и 140 рендеров в сценах
— Сцена намекает на то, чего ожидать при работе охранником в будущем
— Проведена очистка и оптимизация кода
— Заменены изображения комнат — старые были увеличены до 720p, теперь использованы оригиналы более высокого качества

Дополнительные изменения:
– Исправлены баги и опечатки
– Обновлены фоновые изображения для комнат и других сцен
– Сжат видеоконтент для Android-версии, чтобы уменьшить размер APK-файла

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Игра входит в подборки:
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Игры 18+

Скачать Bobby’s Memoirs of Depravity (18+) v0.15.51 MOD APK

Скачать Bobby’s Memoirs of Depravity (18+) 362 Мб Ссылка 2 362 Мб
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Отзывы о Bobby’s Memoirs of Depravity (18+)


Комментарии (1)
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Проходящий
Проходящий 7 июня 2024 18:56
Как открыть все сцены с мачехой?
+1
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