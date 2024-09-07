Описание

Bubbles and Sisters — это история о том, как жизнь может изменить свои планы. Вы живете в большом городе и наслаждаетесь своей мечтой, но всё внезапно рушится, когда вам приходится вернуться домой, чтобы спасти банный бизнес вашего отца. Эта баня, расположенная на вершине высокой горы, привлекает множество странных гостей, каждый из которых приносит свои уникальные истории и вызовы.





Однако, вы не одиноки в этом приключении. Вместе с вами трудятся ваша сводная семья и другие сотрудники, готовые помочь поддерживать шоу. Ваша задача — не только управлять баней, но и решать возникающие проблемы, создавая уютное и приятное место для всех посетителей. Работа в команде с семьей и коллегами станет важной частью вашего пути, помогая вам справляться с трудностями и находить радость в повседневных задачах.





"Bubbles and Sisters" — это игра о преодолении трудностей, семейных связях и поддержке близких. Сочетая управление бизнесом и интерактивное общение с разнообразными персонажами, вы сможете пережить множество трогательных и забавных моментов. Ваша история о возвращении домой и спасении семейного дела станет настоящим испытанием, полным неожиданных открытий и новых возможностей для личностного роста и развития.