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Seducing The Devil (18+)

Seducing The Devil (18+) 0.13

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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 752
Скриншоты
Описание

Seducing The Devil — это захватывающая визуальная новелла, в которой вы в роли Алана, молодого англичанина, исследуете сложные отношения и эмоциональные дилеммы. В игре Алан решает пересечь океан, чтобы встретиться с Эллой, своей девушкой из США, с которой у него были двухлетние виртуальные отношения. При этом перед вами встанет задача не только встретиться с ней, но и убедить её семью принять вас, что может оказаться непростым испытанием.


В добавление к этому вызову, в игре также разворачивается сюжетная линия с подругой Алана, Селиной, и её матерью Вероникой, которые выражают недовольство вашим решением уехать. Сложности в отношениях с этими персонажами добавляют глубины и драматизма в сюжет, ставя перед вами вопросы о том, как важно умение находить компромиссы и понимание.


Игра "Seducing The Devil" ставит перед игроками моральные и этические вопросы: как далеко вы готовы зайти для достижения своих целей? Какие пути вы выберете в этом запутанном путешествии личных и межличностных отношений? Это дает возможность игрокам по-настоящему погрузиться в историю и принять решения, которые будут иметь значительные последствия как для персонажей, так и для сюжета в целом.


Информация о модах

v0.13
~ Все 4 маршрута и множество ветвлений доступны для прохождения
~ 27 игровых сцен
~ 2171 новый рендер
~ 56 новых анимаций
~ 14 новых аудиотреков
~ 29 новых достижений в Steam (только для Steam)
~ Обновлена галерея сцен
~ Добавлены языки: русский, испанский, итальянский и японский
~ Игра теперь доступна на английском, французском, немецком, китайском, русском, японском, португальском, итальянском, испанском и турецком
~ Поскольку переводы машинные, пожалуйста, сообщайте об ошибках
~ Версия для Android выйдет позже (по вопросам Android — Discord)

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Скачать Seducing The Devil (18+) v0.13 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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