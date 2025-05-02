Seducing The Devil (18+) 0.13
Seducing The Devil — это захватывающая визуальная новелла, в которой вы в роли Алана, молодого англичанина, исследуете сложные отношения и эмоциональные дилеммы. В игре Алан решает пересечь океан, чтобы встретиться с Эллой, своей девушкой из США, с которой у него были двухлетние виртуальные отношения. При этом перед вами встанет задача не только встретиться с ней, но и убедить её семью принять вас, что может оказаться непростым испытанием.
В добавление к этому вызову, в игре также разворачивается сюжетная линия с подругой Алана, Селиной, и её матерью Вероникой, которые выражают недовольство вашим решением уехать. Сложности в отношениях с этими персонажами добавляют глубины и драматизма в сюжет, ставя перед вами вопросы о том, как важно умение находить компромиссы и понимание.
Игра "Seducing The Devil" ставит перед игроками моральные и этические вопросы: как далеко вы готовы зайти для достижения своих целей? Какие пути вы выберете в этом запутанном путешествии личных и межличностных отношений? Это дает возможность игрокам по-настоящему погрузиться в историю и принять решения, которые будут иметь значительные последствия как для персонажей, так и для сюжета в целом.
v0.13
~ Все 4 маршрута и множество ветвлений доступны для прохождения
~ 27 игровых сцен
~ 2171 новый рендер
~ 56 новых анимаций
~ 14 новых аудиотреков
~ 29 новых достижений в Steam (только для Steam)
~ Обновлена галерея сцен
~ Добавлены языки: русский, испанский, итальянский и японский
~ Игра теперь доступна на английском, французском, немецком, китайском, русском, японском, португальском, итальянском, испанском и турецком
~ Поскольку переводы машинные, пожалуйста, сообщайте об ошибках
~ Версия для Android выйдет позже (по вопросам Android — Discord)
Скачать Seducing The Devil (18+) v0.13 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.