Описание

Seducing The Devil — это захватывающая визуальная новелла, в которой вы в роли Алана, молодого англичанина, исследуете сложные отношения и эмоциональные дилеммы. В игре Алан решает пересечь океан, чтобы встретиться с Эллой, своей девушкой из США, с которой у него были двухлетние виртуальные отношения. При этом перед вами встанет задача не только встретиться с ней, но и убедить её семью принять вас, что может оказаться непростым испытанием.





В добавление к этому вызову, в игре также разворачивается сюжетная линия с подругой Алана, Селиной, и её матерью Вероникой, которые выражают недовольство вашим решением уехать. Сложности в отношениях с этими персонажами добавляют глубины и драматизма в сюжет, ставя перед вами вопросы о том, как важно умение находить компромиссы и понимание.





Игра "Seducing The Devil" ставит перед игроками моральные и этические вопросы: как далеко вы готовы зайти для достижения своих целей? Какие пути вы выберете в этом запутанном путешествии личных и межличностных отношений? Это дает возможность игрокам по-настоящему погрузиться в историю и принять решения, которые будут иметь значительные последствия как для персонажей, так и для сюжета в целом.