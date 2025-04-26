Monster Tutor (18+) — это визуальный роман, который выделяется своей стильной рисованной графикой и динамичным сюжетом, предназначенным для взрослой аудитории. Игра сочетает в себе увлекательную историю с элементами фэнтези и пикантные сцены, что делает её привлекательной для геймеров, предпочитающих содержательный и в то же время возбуждающий игровой опыт. Главный герой игры — преподаватель, который зарекомендовал себя с положительной стороны и неожиданно для себя оказывается в центре сюжетных перипетий.
События игры начинаются с того момента, как главный герой получает шокирующее известие: без его согласия он был переведён на новое место работы. Это не просто новая школа или университет, а учебное заведение для потомков инфернальных существ, что становится настоящим вызовом как для преподавателя, так и для его необычных учеников. Столкновение с такой необычной аудиторией обещает множество комичных, а порой и напряжённых моментов.
В ходе игры "Monster Tutor (18+)" игроки будут вовлечены в процесс обучения и взаимодействия с уникальными и магически одарёнными студентками, которые также оказываются столь же удивлены своим новым преподавателем, как и он ими. Сюжетная линия раскрывается через серию заданий и диалогов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие персонажей и истории. Это делает каждое решение значимым и способным изменить ход сюжета, добавляя игре интерактивности и погружения.
v0.1.7
📚 Основные изменения: – Добавлено 1 новое сюжетное событие с Мари
– Добавлено 1 новое сюжетное событие с Азазель
– Добавлено 1 новое сюжетное событие с Джосой
🏫 Изменения в игре: – Добавлены 3 новых персонажа в учительскую комнату
– Новый тематический фон главного меню с Фантой и Мари на пляже
– Незначительные обновления перевода (устранены пропущенные переводы)
– Небольшие исправления багов
📱 Для Android: – Теперь можно обновить игру без удаления старой версии (1.6 ➔ 1.7)
– Сохранения с версии 1.6 сохраняются и работают в 1.7
– Для более старых версий сохранения могут быть несовместимы
Скачать Monster Tutor (18+) v0.1.7 MOD APK
Старые версии Monster Tutor (18+)
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Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.