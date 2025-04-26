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Monster Tutor (18+)

Monster Tutor (18+) 0.1.7

Визуальный роман в стилистическом академическом мире
7
1
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Версия:
0.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 07:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 473 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 838
Скриншоты
Описание

Monster Tutor (18+) — это визуальный роман, который выделяется своей стильной рисованной графикой и динамичным сюжетом, предназначенным для взрослой аудитории. Игра сочетает в себе увлекательную историю с элементами фэнтези и пикантные сцены, что делает её привлекательной для геймеров, предпочитающих содержательный и в то же время возбуждающий игровой опыт. Главный герой игры — преподаватель, который зарекомендовал себя с положительной стороны и неожиданно для себя оказывается в центре сюжетных перипетий.


События игры начинаются с того момента, как главный герой получает шокирующее известие: без его согласия он был переведён на новое место работы. Это не просто новая школа или университет, а учебное заведение для потомков инфернальных существ, что становится настоящим вызовом как для преподавателя, так и для его необычных учеников. Столкновение с такой необычной аудиторией обещает множество комичных, а порой и напряжённых моментов.


В ходе игры "Monster Tutor (18+)" игроки будут вовлечены в процесс обучения и взаимодействия с уникальными и магически одарёнными студентками, которые также оказываются столь же удивлены своим новым преподавателем, как и он ими. Сюжетная линия раскрывается через серию заданий и диалогов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие персонажей и истории. Это делает каждое решение значимым и способным изменить ход сюжета, добавляя игре интерактивности и погружения.


Информация о модах

v0.1.7

📚 Основные изменения: – Добавлено 1 новое сюжетное событие с Мари
– Добавлено 1 новое сюжетное событие с Азазель
– Добавлено 1 новое сюжетное событие с Джосой

🏫 Изменения в игре: – Добавлены 3 новых персонажа в учительскую комнату
– Новый тематический фон главного меню с Фантой и Мари на пляже
– Незначительные обновления перевода (устранены пропущенные переводы)
– Небольшие исправления багов

📱 Для Android: – Теперь можно обновить игру без удаления старой версии (1.6 ➔ 1.7)
– Сохранения с версии 1.6 сохраняются и работают в 1.7
– Для более старых версий сохранения могут быть несовместимы

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Скачать Monster Tutor (18+) v0.1.7 MOD APK

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Старые версии Monster Tutor (18+)
Version TG 0.1.4

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Monster Tutor (18+)


Комментарии (1)
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Гость Daniel
Гость Daniel 23 сентября 2024 16:25
Огромный минус в том что не сохраняется прокгесс игры, от слова совсем, а так же нет реалистичности, по типу движения, нет движения, только звуки, вот это приятно, нет ещё озвучки сюжета и персонажей, если разработчики решат эти минусы, будет замечательно
-2
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