Vision Ghost (18+) Final
Vision Ghost (18+) — захватывающий проект, в котором вы сможете испытать уникальное сочетание ужаса и драмы с захватывающим сюжетным повествованием и завораживающе красивыми визуальными эффектами. Следите за путешествием главного героя, когда он обнаруживает свой дар или проклятие видеть души мертвых людей. Спуститесь в неизвестное царство, где сопереживание и ужас сталкиваются, когда раскрываются темные секреты и разгадываются тайны.
Раскройте секреты сверхъестественного мира и погрузитесь в захватывающую историю жизни, смерти и пути к самопознанию. Испытайте уникальное сочетание ужасов, драмы, острых ощущений и красоты с Vision Ghost (18+).
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.