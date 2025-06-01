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Vision Ghost (18+)

Vision Ghost (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 587 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 146
Скриншоты
Описание

Vision Ghost (18+) — захватывающий проект, в котором вы сможете испытать уникальное сочетание ужаса и драмы с захватывающим сюжетным повествованием и завораживающе красивыми визуальными эффектами. Следите за путешествием главного героя, когда он обнаруживает свой дар или проклятие видеть души мертвых людей. Спуститесь в неизвестное царство, где сопереживание и ужас сталкиваются, когда раскрываются темные секреты и разгадываются тайны.


Раскройте секреты сверхъестественного мира и погрузитесь в захватывающую историю жизни, смерти и пути к самопознанию. Испытайте уникальное сочетание ужасов, драмы, острых ощущений и красоты с Vision Ghost (18+).


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Vision Ghost (18+) 587 Мб Ссылка 2 587 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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