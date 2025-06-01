Описание

Vision Ghost (18+) — захватывающий проект, в котором вы сможете испытать уникальное сочетание ужаса и драмы с захватывающим сюжетным повествованием и завораживающе красивыми визуальными эффектами. Следите за путешествием главного героя, когда он обнаруживает свой дар или проклятие видеть души мертвых людей. Спуститесь в неизвестное царство, где сопереживание и ужас сталкиваются, когда раскрываются темные секреты и разгадываются тайны.





Раскройте секреты сверхъестественного мира и погрузитесь в захватывающую историю жизни, смерти и пути к самопознанию. Испытайте уникальное сочетание ужасов, драмы, острых ощущений и красоты с Vision Ghost (18+).