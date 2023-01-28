Версия:
Episode 15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 149
Описание
16 years later! (18+) - 16 лет спустя! это новый фильм, который обещает сильно отличаться от своих предшественников. Мало того, что у него будет новый, более актуальный сюжет, наполненный неожиданными поворотами, он также будет рассказан без технических деталей, обычно встречающихся в современных фильмах. Это оставляет место для незабываемого вечера кинопоходов для всех.
Вам надоело смотреть одни и те же старые голливудские фильмы, в которых на самом деле ничего не происходит? 16 лет спустя! обязательно подарит освежающий вечер развлечений для тех, кто любит смотреть фильмы, но не хочет ничего слишком сложного.
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