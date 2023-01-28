Описание

16 years later! (18+) - 16 лет спустя! это новый фильм, который обещает сильно отличаться от своих предшественников. Мало того, что у него будет новый, более актуальный сюжет, наполненный неожиданными поворотами, он также будет рассказан без технических деталей, обычно встречающихся в современных фильмах. Это оставляет место для незабываемого вечера кинопоходов для всех.





Вам надоело смотреть одни и те же старые голливудские фильмы, в которых на самом деле ничего не происходит? 16 лет спустя! обязательно подарит освежающий вечер развлечений для тех, кто любит смотреть фильмы, но не хочет ничего слишком сложного.