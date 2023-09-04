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A.I.D.A (18+)

A.I.D.A (18+) 0.632

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Версия:
0.632
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 078
Скриншоты
Описание

A.I.D.A (18+) - вы будете играть за главного героя в постапокалиптическом мире 2295 года, когда он узнает свое предназначение и разгадывает тайну своего существования. Войдите в странный мир, полный красок и интриг, где красота не всегда то, чем кажется.


В этой игре вы будете исследовать постапокалиптический мир с уникальным главным героем на дворе 2295 и разгадывать тайну его существования. Игра представляет собой интересный визуальный роман для взрослой аудитории с более чем 200 часами геймплея и несколькими концовками. Персонажи, которые отличаются от того, что вы ожидаете найти в этом жанре.


Вам не нужно знать, как программировать или создавать графику, чтобы играть. Что отличает AIDA, так это то, что, хотя эта игра предназначена для взрослых, в ней будет режим специальных возможностей, который позволит играть и детям. Также есть редактор, который позволяет игрокам создавать свою собственную историю.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать A.I.D.A (18+) v0.632 MOD APK

Скачать A.I.D.A (18+) 243 Мб Ссылка 2 243 Мб
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Старые версии A.I.D.A (18+)
Version 0.568 Version TG 0.568


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о A.I.D.A (18+)


Комментарии (2)
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Филицыя
Филицыя 14 мая 2024 00:51
Жалко что просит скачать оригинальную игру,
прям при запуске
Судя по описанию что-то интересное, эх...
+4
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Bochka piva
Bochka piva 4 сентября 2023 11:30
Обновите, вышла новая версия
0
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