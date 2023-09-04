Описание

A.I.D.A (18+) - вы будете играть за главного героя в постапокалиптическом мире 2295 года, когда он узнает свое предназначение и разгадывает тайну своего существования. Войдите в странный мир, полный красок и интриг, где красота не всегда то, чем кажется.





В этой игре вы будете исследовать постапокалиптический мир с уникальным главным героем на дворе 2295 и разгадывать тайну его существования. Игра представляет собой интересный визуальный роман для взрослой аудитории с более чем 200 часами геймплея и несколькими концовками. Персонажи, которые отличаются от того, что вы ожидаете найти в этом жанре.





Вам не нужно знать, как программировать или создавать графику, чтобы играть. Что отличает AIDA, так это то, что, хотя эта игра предназначена для взрослых, в ней будет режим специальных возможностей, который позволит играть и детям. Также есть редактор, который позволяет игрокам создавать свою собственную историю.