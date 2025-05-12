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FLX – Downfall of I-Dolls (18+)

FLX – Downfall of I-Dolls (18+) 0.11

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Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 521 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 150
Скриншоты
Описание

FLX - это захватывающая и одновременно проникающая обучающая игра, в которой вы берете под свой контроль группу айдолов и становитесь мозгами их операций, чтобы сделать их самой популярной и актуальной темой в антиутопическом городе. Вам предстоит использовать различные стратегии и тактики, чтобы повысить их популярность и влияние.


Вы можете выбирать, как использовать свою группу айдолов: либо создавать личный гарем для собственных удовольствий, либо разрешить другим использовать их тела для распространения вашего влияния в городе. Каждое ваше решение будет иметь последствия, и вы будете исследовать темы контроля и влияния в научно-фантастической обстановке.


В игре доступны различные места и контент, которые вы сможете разблокировать по мере развития сюжета. Обновления также доступны, чтобы облегчить вашу жизнь и улучшить возможности вашей группы айдолов. Ваша цель - достичь вершины власти и влияния в этом уникальном мире, используя свои способности и манипуляции.


Информация о модах

v0.11

Томоэ:
– Две личные оральные сцены в полицейском участке.
– Две публичные оральные сцены в полицейском участке.
– Две личные секс-сцены в полицейском участке. (повтор указания, вероятно, ошибка — сцены одни и те же)

Леона:
– Две личные оральные сцены в тренировочном центре.
– Две публичные оральные сцены в тренировочном центре.

Новое:
– Новые наряды для CG-сцен (полицейская форма и форма тренировочного центра).

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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