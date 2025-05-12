FLX – Downfall of I-Dolls (18+) 0.11
FLX - это захватывающая и одновременно проникающая обучающая игра, в которой вы берете под свой контроль группу айдолов и становитесь мозгами их операций, чтобы сделать их самой популярной и актуальной темой в антиутопическом городе. Вам предстоит использовать различные стратегии и тактики, чтобы повысить их популярность и влияние.
Вы можете выбирать, как использовать свою группу айдолов: либо создавать личный гарем для собственных удовольствий, либо разрешить другим использовать их тела для распространения вашего влияния в городе. Каждое ваше решение будет иметь последствия, и вы будете исследовать темы контроля и влияния в научно-фантастической обстановке.
В игре доступны различные места и контент, которые вы сможете разблокировать по мере развития сюжета. Обновления также доступны, чтобы облегчить вашу жизнь и улучшить возможности вашей группы айдолов. Ваша цель - достичь вершины власти и влияния в этом уникальном мире, используя свои способности и манипуляции.
v0.11
Томоэ:
– Две личные оральные сцены в полицейском участке.
– Две публичные оральные сцены в полицейском участке.
– Две личные секс-сцены в полицейском участке. (повтор указания, вероятно, ошибка — сцены одни и те же)
Леона:
– Две личные оральные сцены в тренировочном центре.
– Две публичные оральные сцены в тренировочном центре.
Новое:
– Новые наряды для CG-сцен (полицейская форма и форма тренировочного центра).
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Запомни▶
Установка
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Внимание▶
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