Описание

FLX - это захватывающая и одновременно проникающая обучающая игра, в которой вы берете под свой контроль группу айдолов и становитесь мозгами их операций, чтобы сделать их самой популярной и актуальной темой в антиутопическом городе. Вам предстоит использовать различные стратегии и тактики, чтобы повысить их популярность и влияние.





Вы можете выбирать, как использовать свою группу айдолов: либо создавать личный гарем для собственных удовольствий, либо разрешить другим использовать их тела для распространения вашего влияния в городе. Каждое ваше решение будет иметь последствия, и вы будете исследовать темы контроля и влияния в научно-фантастической обстановке.





В игре доступны различные места и контент, которые вы сможете разблокировать по мере развития сюжета. Обновления также доступны, чтобы облегчить вашу жизнь и улучшить возможности вашей группы айдолов. Ваша цель - достичь вершины власти и влияния в этом уникальном мире, используя свои способности и манипуляции.