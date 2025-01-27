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The Motel (18+)

The Motel (18+) Special Edition

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Версия:
Special Edition
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 708
Скриншоты
Описание

The Motel - это визуальный роман с элементами ролевой механики и откровенным контентом, который рассказывает историю семейной пары, купившей мотель на въезде в пустыню. Это место является последней остановкой перед долгой дорогой через безлюдные и жаркие территории, и поэтому всегда привлекает разнообразных постояльцев и местных жителей.


Основные герои оказываются в окружении немного сумасшедших персонажей, и, учитывая их склонность к увлекательным забавам, взаимодействие с ними становится непредсказуемым и иногда даже опасным. В ходе игры игроки должны принимать решения, которые влияют на развитие сюжета и отношений между персонажами.


The Motel предлагает увлекательное и захватывающее путешествие в мир странных и уникальных персонажей, где каждое решение может повлиять на ход событий. Если вы цените интересные сюжеты, нестандартные обстоятельства и откровенный контент в визуальных романах, то этот проект может вас заинтересовать.


Информация о модах

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Скачать The Motel (18+) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб
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