Monster Girl 1,000 - это визуальный роман для взрослой аудитории 18+, который предлагает качественную рисованную графику и обильный откровенный контент. Игра призвана порадовать фанатов пикантных приключений в фэнтезийных вселенных.





Сюжет игры центрируется вокруг главного героя, воителя и отважного защитника своей родной деревни, который оказывается в непростой ситуации. Очень могущественная богиня просит его работать над спасением вымирающей расы девушек-монстров, предлагая ему роль многодетного отца для этой расы. Герою не остается выбора, и он принимает вызов, беря на себя ответственность за сохранение этой расы.





"Monster Girl 1,000" обещает увлекательное и пикантное приключение в фэнтезийной вселенной с множеством возможностей для влияния на сюжет и взаимодействие с персонажами. Для любителей визуальных романов с взрослым контентом, эта игра может представлять интерес.