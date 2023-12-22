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UC8 (18+)

UC8 (18+) 0.3.0

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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 777 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 008
Скриншоты
Описание

UC8 (University Cinema 8) - это визуальный роман для взрослой аудитории 18+ с акцентом на качественном сюжете. Игра предоставляет игрокам систему выбора, позволяя им влиять на развитие сюжета и жизнь главного героя.


Сюжет игры фокусируется на главном герое, который, ради ухода от бывшей жены, соглашается на понижение и переезжает в маленький городок на новое место работы. Здесь начинается сложный сценарий, полный моральных переживаний и непредсказуемых поворотов событий.


"UC8 (University Cinema 8)" обещает игрокам интересный и взрослый сюжет, а также возможность влиять на исход и развитие истории. Для тех, кто ищет качественный визуальный роман с возрастными ограничениями и интересным сюжетом, эта игра может быть привлекательным вариантом.


Информация о модах

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Скачать UC8 (18+) 777 Мб Ссылка 2 777 Мб
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