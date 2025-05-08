android-1.ru / Игры / Эротические игры / I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+)
I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+)

I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+) 0.7.1

Последнее лето, исчезновения и тайны маленького городка под покровом ночи
1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 565 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
408
Скриншоты
Описание

I Was A Teenage Vampire Rebuild — это сюжетный визуальный роман с атмосферой 80-х, в котором ты играешь за подростка, переживающего своё последнее школьное лето в городе Силвер-Лейк. Пока ты строишь планы на свободу — устроиться на работу, купить машину, пригласить кого-то на свидание — в городе начинают происходить странные вещи. Пропадают люди, тени словно оживают, а исчезновение друга втягивает тебя в опасную и мрачную тайну.


Вдохновлённая подростковыми фильмами ужасов и приключениями тех лет, игра предлагает разветвлённые пути, выборы с последствиями и персонажей, запоминающих твоё отношение к ним. Здесь важна не только дружба и романтика, но и борьба с чем‑то древним, что пробудилось в тишине провинциальной Америки. Новая версия полностью переделана на движке Ren’Py, что делает прохождение более плавным и захватывающим.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+) v0.7.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+) 565 Мб Ссылка 2 565 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Jack’s Story (18+)
Jack’s Story (18+)
Version: 0.1c
MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+)
MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+)
Version: 2025-05-02
Succubus Tales: The Relic (18+)
Succubus Tales: The Relic (18+)
Version: 0.14b
The Player's Journey (18+)
The Player's Journey (18+)
Version: 1.0.1669
Recall Destiny (18+)
Recall Destiny (18+)
Version: 0.1b
Life Together (18+)
Life Together (18+)
Version: Demo
Rika’s Lustful Duty (18+)
Rika’s Lustful Duty (18+)
Version: 0.02
The Spinney (18+)
The Spinney (18+)
Version: 0.24

Отзывы о I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив