I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+) 0.7.1
Последнее лето, исчезновения и тайны маленького городка под покровом ночи
I Was A Teenage Vampire Rebuild — это сюжетный визуальный роман с атмосферой 80-х, в котором ты играешь за подростка, переживающего своё последнее школьное лето в городе Силвер-Лейк. Пока ты строишь планы на свободу — устроиться на работу, купить машину, пригласить кого-то на свидание — в городе начинают происходить странные вещи. Пропадают люди, тени словно оживают, а исчезновение друга втягивает тебя в опасную и мрачную тайну.
Вдохновлённая подростковыми фильмами ужасов и приключениями тех лет, игра предлагает разветвлённые пути, выборы с последствиями и персонажей, запоминающих твоё отношение к ним. Здесь важна не только дружба и романтика, но и борьба с чем‑то древним, что пробудилось в тишине провинциальной Америки. Новая версия полностью переделана на движке Ren’Py, что делает прохождение более плавным и захватывающим.
Полная версия
Скачать I Was A Teenage Vampire Rebuild (18+) v0.7.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.