Описание

I Was A Teenage Vampire Rebuild — это сюжетный визуальный роман с атмосферой 80-х, в котором ты играешь за подростка, переживающего своё последнее школьное лето в городе Силвер-Лейк. Пока ты строишь планы на свободу — устроиться на работу, купить машину, пригласить кого-то на свидание — в городе начинают происходить странные вещи. Пропадают люди, тени словно оживают, а исчезновение друга втягивает тебя в опасную и мрачную тайну.





Вдохновлённая подростковыми фильмами ужасов и приключениями тех лет, игра предлагает разветвлённые пути, выборы с последствиями и персонажей, запоминающих твоё отношение к ним. Здесь важна не только дружба и романтика, но и борьба с чем‑то древним, что пробудилось в тишине провинциальной Америки. Новая версия полностью переделана на движке Ren’Py, что делает прохождение более плавным и захватывающим.