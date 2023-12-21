Innocent Au-pair: Restart - это визуальный роман с возрастным ограничением 18+, который является попыткой разработчика довести свой проект до финала после предыдущей попытки. В игре были внесены изменения, но остались и элементы из предыдущей версии, поэтому даже тем, кто знаком с оригинальным вариантом, будет интересно пережить сюжетные и геймплейные события заново.





Сюжет игры начинается, когда одна семья решает нанять помощницу по дому, чтобы освободить время для личных дел. Однако появление молодой помощницы приводит к неожиданным и волнующим событиям, которые могут обернуться бурей в жизни персонажей. Игрокам придется иметь дело с набирающей обороты драмой и принимать решения, которые будут влиять на исход и развитие сюжета.





"Innocent Au-pair: Restart" предлагает игрокам возможность погрузиться в захватывающий и взрослый сюжет, который может оказаться полон неожиданных поворотов и интригующих моментов. Эта игра призвана вызвать интерес и эмоции у тех, кто ищет визуальные романы с возрастными ограничениями.