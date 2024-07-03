Jessincheck (18+) 0.8
Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 965 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 709
Jessincheck - это увлекательная история о жизни главного героя, который, совершив какую-то глупость, оказался в серьезных финансовых затруднениях. Игрокам предстоит взять на себя роль этого героя и помочь ему вернуться к нормальной жизни.
В игре вас ждут разнообразные задачи и вызовы, связанные с финансами. Вам придется бороться с долгами, находить способы заработка, управлять финансами и принимать сложные решения, которые повлияют на будущее главного персонажа. Вы сможете исследовать разные аспекты финансовой жизни, такие как инвестиции, бюджетирование, и планирование, чтобы помочь герою восстановить свою финансовую стабильность.
Информация о модах
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