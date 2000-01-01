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Lust Theory (18+)

Lust Theory (18+) 0.6.0

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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 805 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 885
Скриншоты
Описание

Lust Theory - это игра, которая предоставляет игрокам возможность взять на себя роль персонажа, живущего с тремя красивыми женщинами. В начале игры ваш персонаж ведет обычную жизнь, ходит в школу, занимается делами, учится в колледже, играет в игры и смотрит телевизор. Однако события начинают принимать странный оборот, и дни начинают повторяться.


Игра предлагает уникальный сюжетный опыт, где ваш персонаж оказывается внутри непредсказуемой и зачастую загадочной ситуации. Вам предстоит исследовать этот загадочный мир, разгадывать тайны и принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета. Как игрок, вы будете иметь возможность влиять на ход событий и взаимодействовать с различными персонажами, что может привести к разным исходам и концовкам.


"Lust Theory" может предложить игрокам уникальный и непредсказуемый игровой опыт, включая элементы сюжета, характеров и взаимодействий между персонажами. Это приключение с элементами загадки и драмы, где вы можете выбирать свой путь и исследовать необычные события.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Lust Theory (18+) v0.6.0 MOD APK

Скачать Lust Theory (18+) 805 Мб Ссылка 2 805 Мб
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Старые версии Lust Theory (18+)
Version Ep.3 Version S3 Ep.4.5 Version Ep.5 Version TG Ep.5 Version TG S3 Ep.4.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Lust Theory (18+)


Комментарии (3)
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unnamed
unnamed 20 декабря 2024 16:30
И как это дерьмо запустить?! Код не работает, а больше, кроме ссылок на твиттеры, стимы и прочую хренату там нету.
0
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Anatol
Anatol 19 мая 2024 19:40
Ghost, бонус-код для S3E3 - prettier.
+1
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Ghost
Ghost 14 мая 2024 18:59
Код. Как узнать бонусный код???
0
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