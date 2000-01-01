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New Coral City (18+)

New Coral City (18+) 0.5 (Season 2)

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Версия:
0.5 (Season 2)
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 321
Скриншоты
Описание

New Coral City - это захватывающая интерактивная игра, предоставляющая игрокам возможность погрузиться в увлекательную историю Энтони и его стремление построить новую жизнь в Новом Коралловом городе. В этой игре вы будете следить за приключениями Энтони, его мечтами и проблемами.


В начале игры Энтони приезжает в Новый Коралловый город и находит временное пристанище в доме своего брата. Он начинает работать в пиццерии, чтобы заработать средства, но его истинная страсть - фотография. В мире, полном "подражателей-моделей", Энтони сталкивается с разными вызовами и возможностями, включая широкий спектр персонажей и сюжетных линий.


Игра предоставляет вам выбор и влияние на ход событий. Ваши решения и действия будут иметь последствия для Энтони и окружающих персонажей, формируя развитие сюжета. "New Coral City" предоставляет уникальный игровой опыт, смешивая элементы визуальной новеллы, симулятора и ролевой игры.


Информация о модах

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Скачать New Coral City (18+) v0.5 (Season 2) MOD APK

Скачать New Coral City (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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