Описание

New Coral City - это захватывающая интерактивная игра, предоставляющая игрокам возможность погрузиться в увлекательную историю Энтони и его стремление построить новую жизнь в Новом Коралловом городе. В этой игре вы будете следить за приключениями Энтони, его мечтами и проблемами.





В начале игры Энтони приезжает в Новый Коралловый город и находит временное пристанище в доме своего брата. Он начинает работать в пиццерии, чтобы заработать средства, но его истинная страсть - фотография. В мире, полном "подражателей-моделей", Энтони сталкивается с разными вызовами и возможностями, включая широкий спектр персонажей и сюжетных линий.





Игра предоставляет вам выбор и влияние на ход событий. Ваши решения и действия будут иметь последствия для Энтони и окружающих персонажей, формируя развитие сюжета. "New Coral City" предоставляет уникальный игровой опыт, смешивая элементы визуальной новеллы, симулятора и ролевой игры.