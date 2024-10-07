Описание

Between Shadows: Yuria's Passion (18+) — это приквел к игре Shadows of Desire (18+), действие которого разворачивается за пять лет до событий оригинальной истории. В этом интерактивном приключении игроки смогут глубже узнать о жизни одного из ключевых персонажей, раскрывая его личные переживания и мотивации. Главная героиня вместе с семьёй отправляется в другую страну, где её муж занят выполнением своих рабочих обязанностей. Оставшись одна, девушка начинает искать новую работу, что приводит её к неожиданным знакомствам.





Игра фокусируется на развитии межличностных отношений, предлагая игрокам множество сюжетных линий и решений. Between Shadows: Yuria's Passion позволяет поклонникам оригинальной игры узнать больше о прошлом персонажей и погрузиться в новый, интригующий этап истории, наполненный эмоциями и неожиданными поворотами.