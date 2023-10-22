Peachy Sands Bay - это захватывающая история о молодом человеке, который решил изменить свою жизнь и начать новую главу в живописном заливе Пичи-Сэндс. Он бросил колледж и отправился искать лучшие дни в этом райском месте.





Однако, как всегда, жизнь полна неожиданностей, и даже в таком красивом месте могут произойти события, которые перевернут его мир. Что ждет главного героя в этом месте? Какие повороты судьбы его ожидают? Это игра, в которой вы сможете узнать и принимать решения, влияющие на ход сюжета.