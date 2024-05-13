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New World Paradise (18+)

New World Paradise (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 572 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 408
Скриншоты
Описание

New World Paradise — это захватывающая игра, где вы играете за капитана морской пехоты, затаившего обиду на Бартоломео и пиратов Соломенной Шляпы. Эта злоба постепенно перерастает в ненависть ко всем пиратам. Вас интенсивно тренирует легендарный морской пехотинец Гарп, что позволяет вам обладать выдающимися боевыми навыками, даже без употребления дьявольского плода.


Ваш персонаж — опытный и целеустремленный воин, чьи умения отточены под руководством Гарпа. Вы будете участвовать в различных миссиях и сражениях, направленных на борьбу с пиратами и восстановление справедливости в мире. Игра предлагает богатый сюжет, где каждая битва и решение имеют значение, а ваша преданность морской пехоте подвергнется испытаниям.


New World Paradise предлагает игрокам увлекательные и динамичные бои, где можно использовать разнообразные боевые техники и стратегии. Интенсивные тренировки и ваш природный талант делают вас грозным противником для пиратов всех мастей. Ваша миссия — искоренить пиратство и защитить невинных, одновременно сталкиваясь с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, которые добавляют глубину и интригу в игровой процесс.


Информация о модах

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Скачать New World Paradise (18+) v0.2 MOD APK

Скачать New World Paradise (18+) 572 Мб Ссылка 2 572 Мб
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Старые версии New World Paradise (18+)
Version 0.1.4 Version TG 0.1.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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