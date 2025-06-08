Leap Of Faith (18+) 1.0c
Leap Of Faith — это увлекательная история о переходных периодах в жизни, о том, как один человек может вновь найти себя после глубокой эмоциональной травмы.
Главный герой проживает тяжелый период своей жизни. Потеря близкого человека открыла глубокую рану в его душе, которая не заживала на протяжении двух лет. Каждый день был испытанием. Однако время — лучший лекарь, и однажды утром он просыпается с пониманием, что готов двигаться дальше.
В игре главному герою предстоит пройти через множество испытаний и решений. В его руках — возможность выбирать свою судьбу, и каждый выбор будет влиять на исход истории. Будь то новая работа, новые друзья, романтические отношения или даже путешествие в неизведанные места — каждый момент будет значимым.
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.