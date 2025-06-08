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Leap Of Faith (18+)

Leap Of Faith (18+) 1.0c

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Версия:
1.0c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 495
Скриншоты
Описание

Leap Of Faith — это увлекательная история о переходных периодах в жизни, о том, как один человек может вновь найти себя после глубокой эмоциональной травмы.


Главный герой проживает тяжелый период своей жизни. Потеря близкого человека открыла глубокую рану в его душе, которая не заживала на протяжении двух лет. Каждый день был испытанием. Однако время — лучший лекарь, и однажды утром он просыпается с пониманием, что готов двигаться дальше.


В игре главному герою предстоит пройти через множество испытаний и решений. В его руках — возможность выбирать свою судьбу, и каждый выбор будет влиять на исход истории. Будь то новая работа, новые друзья, романтические отношения или даже путешествие в неизведанные места — каждый момент будет значимым.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Leap Of Faith (18+)


Комментарии (1)
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Игорь
Игорь 3 января 2024 20:13
Не на русском (
+1
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