Описание

Leap Of Faith — это увлекательная история о переходных периодах в жизни, о том, как один человек может вновь найти себя после глубокой эмоциональной травмы.





Главный герой проживает тяжелый период своей жизни. Потеря близкого человека открыла глубокую рану в его душе, которая не заживала на протяжении двух лет. Каждый день был испытанием. Однако время — лучший лекарь, и однажды утром он просыпается с пониманием, что готов двигаться дальше.





В игре главному герою предстоит пройти через множество испытаний и решений. В его руках — возможность выбирать свою судьбу, и каждый выбор будет влиять на исход истории. Будь то новая работа, новые друзья, романтические отношения или даже путешествие в неизведанные места — каждый момент будет значимым.