Описание

Word Of Mouth - это захватывающая история о том, как одно решение может перевернуть жизнь с ног на голову.





Элизабет Бартон – амбициозная женщина средних лет, которая успешно управляет своим франшизным магазином одежды. Её деловые качества не поддаются сомнению, и её магазин пользуется популярностью среди местных жителей. Однако её частная жизнь далека от стабильности и уверенности, которую она демонстрирует в работе.





Когда её сестра Холли объявляет о внезапном решении провести второй медовый месяц со своим мужем, Элизабет неожиданно находится в ситуации, когда ей предстоит присмотреть за своей племянницей Джессикой. Джессика – это непоседливая, любопытная и довольно капризная девочка-подросток, которая только начинает открывать для себя мир взрослых. Изначально Элизабет воспринимает это как временное неудобство, но со временем понимает, что присмотр за Джессикой становится для неё настоящим вызовом.