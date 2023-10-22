Word Of Mouth - это захватывающая история о том, как одно решение может перевернуть жизнь с ног на голову.
Элизабет Бартон – амбициозная женщина средних лет, которая успешно управляет своим франшизным магазином одежды. Её деловые качества не поддаются сомнению, и её магазин пользуется популярностью среди местных жителей. Однако её частная жизнь далека от стабильности и уверенности, которую она демонстрирует в работе.
Когда её сестра Холли объявляет о внезапном решении провести второй медовый месяц со своим мужем, Элизабет неожиданно находится в ситуации, когда ей предстоит присмотреть за своей племянницей Джессикой. Джессика – это непоседливая, любопытная и довольно капризная девочка-подросток, которая только начинает открывать для себя мир взрослых. Изначально Элизабет воспринимает это как временное неудобство, но со временем понимает, что присмотр за Джессикой становится для неё настоящим вызовом.
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