Описание

В My Office Adventures: New Beginnings вы возвращаетесь на свое рабочее место, но теперь с новыми задачами и вызовами. Ваш персонаж не только решает бизнес-задачи, но и погружается в мир межличностных отношений, дружбы, любви и, конечно же, интриги.





Игра ставит перед вами ряд моральных дилемм, так что каждое ваше решение не только будет влиять на успех вашего бизнеса, но и на отношения с коллегами, друзьями и семьей. Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета и сложным решениям.





Кроме этого, игра предлагает улучшенную графику, больше игровых механик и даже больше возможностей для взаимодействия с персонажами. Новые локации, такие как рестораны, кинотеатры и парки, добавляют дополнительное разнообразие и глубину в игровой процесс.