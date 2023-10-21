Описание

A Divine Life (18+) - По мере продвижения в игре, вы будете сталкиваться с различными препятствиями, испытаниями и головоломками, которые помогут вам вернуть ангельское существо обратно в его мир. Каждое ваше решение повлияет на исход истории, и вам придется соблюдать баланс между своими чувствами и потребностью держать в секрете этот невероятный секрет.





Погрузитесь в интерактивную историю, полную магии, интриги и романтики. Встречайтесь с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю, мотивацию и характер. Углубитесь в сложные отношения и принимайте решения, которые определят будущее вашего персонажа и ангельского существа.





A Divine Life — это игра, в которой каждый выбор имеет значение, а концовка изменяется в зависимости от ваших решений. Опыт игры уникален для каждого игрока, и только вы решите, какая станет ваша история.