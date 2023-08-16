Описание

LEWD TOWN ADVENTURES (18+) - Это место оказывается далеко не таким, каким вы могли себе представить. Весь акцент смещается с романтики на историю нашего главного героя (вас) — молодого человека, который вырос, будучи жертвой издевательств, настоящим невидимым, никому не нужным.





Под воздействием ряда трагических событий его жизнь меняется до неузнаваемости, и он перестает быть вечным аутсайдером, становясь величайшим сутенером, когда-либо появлявшимся на свете... Или, возможно, он противостоит своим первоначальным инстинктам и начинает сражаться против организации, которая сделала его худшим из хулиганов и угрозой для мира.





В Льюд Таун вас ждут перевороты, выборы и решения, которые определитесь ваш путь — станете вы поддерживать эту организацию, становясь сутенером, или возьмете на себя миссию победить ее и вернуть город к нормальной жизни. Как бы вы ни поступили, вас ожидают сложные решения и захватывающие повороты событий в этом уникальном и мрачном мире Льюд Таун.