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Adventures of a Rookie Superhero (18+)

Adventures of a Rookie Superhero (18+) 2.0

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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 373 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 169
Скриншоты
Описание

Adventures of a Rookie Superhero - Следуйте за Nightwraith - это захватывающий приключенческий роман о рыжей героине по имени Nightwraith. Она известна своей резкостью, смелостью и готовностью противостоять преступности в своем городе. Ночами она превращается в таинственную фигуру, готовую бороться с преступностью и преследовать свою миссию.


В мире, охваченном злодейством и хаосом, Nightwraith решает вступить в схватку с зловещей бандой Red Sirens, которая распространяет ужас и насилие по городу. Она готова использовать свои навыки и силу, чтобы покончить с этой бандой и привести к справедливости.


Сюжет игры будет следовать за Nightwraith в ее миссии борьбы с Red Sirens, раскрывая ее личную историю, мотивацию и внутренние борьбы. Игрокам предстоит принимать решения, влияющие на ход событий и исход конфронтации между Nightwraith и бандой Red Sirens.


С "Следуйте за Nightwraith" игроки погрузятся в мир героических подвигов, борьбы за справедливость и захватывающих столкновений с криминалом. Эта история будет полна экшена, интриги и непредсказуемых поворотов, делая ее захватывающим приключением для игроков.


Информация о модах

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Старые версии Adventures of a Rookie Superhero (18+)
Version TG 1.8

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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