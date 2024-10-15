Версия:
Chapter 1 Part 7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 707
Описание
"Darker" - это захватывающая сюжетная визуальная новелла, предназначенная для взрослых игроков. Она погружает в запутанный мир человеческих эмоций и желаний, исследуя тему мести. В игре представлены сложные фетиши и интригующая сюжетная линия, которая привлекает внимание и вызывает интерес. В ходе этого захватывающего приключения вы окажетесь в плену желаний, тайн и скрытых мотивов персонажей. Границы власти, удовольствия и разврата исследуются, а размытые линии морали создают непредсказуемость и оставляют глубокий след в жизни персонажей.
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