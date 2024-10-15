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Fractured Realms (18+)

Fractured Realms (18+) 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 740 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 473
Скриншоты
Описание

Fractured Realms (18+) - Существует множество миров, взаимодействующих в запутанной паутине мироздания. Каждое из этих царств долгое время существовало отдельно, под властью различных божеств, духов и законов, которые управляли их судьбами по своей воле. Однако со временем божества начали уходить из своих царств, позволяя пространству между ними ослабевать и разрушаться.


По мере того, как реальность становилась все более хрупкой, божества, как друзья, так и враги, начали проявлять себя и свои желания перед новым поколением вознесенных. Они приходят со своими амбициями, своими планами и своим влиянием, готовые повлиять на ход событий.


В глубинах Земного царства молодой человек переживает еще одну трагедию в своей непродолжительной жизни и вынужден вернуться в место, которое когда-то считал своим домом. В то время как он пытается восстановить мирную жизнь, в окружении новых и старых друзей, он обнаруживает тайны, связанные с богатством его умершего дяди. Эти тайны приведут его к откровениям, о которых он даже не мог мечтать раньше. Он сталкивается с опасностями, загадками и возможностями, которые перевернут его жизнь и приведут к невероятным событиям, оказывая влияние на будущее всех причастных к этой истории.


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Скачать Fractured Realms (18+) v0.6 MOD APK

Скачать Fractured Realms (18+) 740 Мб Ссылка 2 740 Мб
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Старые версии Fractured Realms (18+)
Version 0.4.1 Version 0.5 Version TG 0.5 Version TG 0.4.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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