Описание

Fractured Realms (18+) - Существует множество миров, взаимодействующих в запутанной паутине мироздания. Каждое из этих царств долгое время существовало отдельно, под властью различных божеств, духов и законов, которые управляли их судьбами по своей воле. Однако со временем божества начали уходить из своих царств, позволяя пространству между ними ослабевать и разрушаться.





По мере того, как реальность становилась все более хрупкой, божества, как друзья, так и враги, начали проявлять себя и свои желания перед новым поколением вознесенных. Они приходят со своими амбициями, своими планами и своим влиянием, готовые повлиять на ход событий.





В глубинах Земного царства молодой человек переживает еще одну трагедию в своей непродолжительной жизни и вынужден вернуться в место, которое когда-то считал своим домом. В то время как он пытается восстановить мирную жизнь, в окружении новых и старых друзей, он обнаруживает тайны, связанные с богатством его умершего дяди. Эти тайны приведут его к откровениям, о которых он даже не мог мечтать раньше. Он сталкивается с опасностями, загадками и возможностями, которые перевернут его жизнь и приведут к невероятным событиям, оказывая влияние на будущее всех причастных к этой истории.