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Princess Tycoon (18+)

Princess Tycoon (18+) 1.1.22

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Версия:
1.1.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pum-pum Games
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 269
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в завораживающий мир Princess Tycoon, где фантазия и стратегия сливаются в одном незабываемом приключении. В этой мистической игре вы станете правителем сказочного королевства, полного чудес и волшебства, и вам предстоит развивать и управлять империей, наполненной желанием и тайнами.


Нанимайте знаменитых принцесс, таких как Белоснежка, Золушка и Рапунцель, и взаимодействуйте с ними, используя их уникальные способности для процветания вашего королевства. Каждая из них обладает особыми навыками: развитие сельского хозяйства, организация производства или защита от темных сил — принцессы помогут вам справиться с любыми вызовами. Но магия не заканчивается на этом; Princess Tycoon также открывает возможность для более глубоких и интимных связей с принцессами, позволяя вам исследовать романтические и страстные отношения.


В Princess Tycoon речь идет не только о построении процветающей империи, но и о раскрытии секретов и желаний самых могущественных обитателей вашего королевства. Чем ближе вы становитесь к этим легендарным принцессам, тем больше уникальных способностей, историй и эксклюзивного контента откроется перед вами, поднимая ваш игровой опыт на новый уровень волшебства и очарования.


Информация о модах

Неограниченное количество монет (количество монет никогда не уменьшается)

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 Теги темы: Много монет

Скачать Princess Tycoon (18+) v1.1.22 MOD APK

Скачать Princess Tycoon (18+) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб
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Старые версии Princess Tycoon (18+)
Version 1.1.20


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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