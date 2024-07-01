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The Haunting Nightmare (18+)

The Haunting Nightmare (18+) 0.3.2a

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Версия:
0.3.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 197

The Haunting Nightmare - это психологический триллер, который погружает игрока в мир кошмаров, где границы между реальностью и вымыслом стираются.


Главный герой – человек, который после тяжелой психологической травмы стал испытывать ужасающие сны. Эти кошмары настолько живы, что герой может физически пострадать во время сна или даже умереть. В поисках исцеления и понимания происходящего герой отправляется в путешествие по своему внутреннему миру.


На своем пути он встречает различных людей – некоторые из них также страдают от этой странной болезни, другие же могут помочь разгадать тайну. Вместе они исследуют не только глубины собственного сознания, но и древние ритуалы, мистические теории и научные подходы к проблеме.


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Скачать The Haunting Nightmare (18+) 0.3.2a взлом

Скачать The Haunting Nightmare (18+) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

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Отзывы о The Haunting Nightmare (18+)


Комментарии (1)
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Л
Л 27 октября 2023 16:45
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0
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