The Haunting Nightmare - это психологический триллер, который погружает игрока в мир кошмаров, где границы между реальностью и вымыслом стираются.





Главный герой – человек, который после тяжелой психологической травмы стал испытывать ужасающие сны. Эти кошмары настолько живы, что герой может физически пострадать во время сна или даже умереть. В поисках исцеления и понимания происходящего герой отправляется в путешествие по своему внутреннему миру.





На своем пути он встречает различных людей – некоторые из них также страдают от этой странной болезни, другие же могут помочь разгадать тайну. Вместе они исследуют не только глубины собственного сознания, но и древние ритуалы, мистические теории и научные подходы к проблеме.