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Lusty Buccaneers (18+)

Lusty Buccaneers (18+) 0.3

3
0
Скачать (64 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 64 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
2 684

Lusty Buccaneers (18+) — это визуальный роман с симпатичной рисовкой, предназначенный для совершеннолетней аудитории геймеров. Проект является оригинальным и самостоятельным произведением, но при этом имеет ряд схожих черт и качеств с известными вселенными про мир пиратов.


Главный герой, всегда мечтавший о пиратской жизни, сумел захватить подходящее судно для ведения грабежей и захвата городов. Собрав команду единомышленников, состоящую из девушек, он отправляется в захватывающее морское путешествие. Впереди его ждут увлекательные приключения, поиск сокровищ, встречи с "жирными" торговцами, разгадка тайн прошлого и многое другое, что обязательно понравится фанатам качественных игр.


Lusty Buccaneers предлагает игрокам погружение в мир пиратских приключений, наполненный интригами, опасностями и романтикой. Игра сочетает в себе элементы стратегии и интерактивного повествования, где каждое решение влияет на развитие сюжета и взаимоотношения между персонажами.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Lusty Buccaneers (18+) 0.3 взлом

Скачать Lusty Buccaneers (18+)
64 Мб
Ссылка 2
64 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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