Версия:
10.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 236
Описание
Barely Working - это уникальная игра, где вы берете на себя роль Кэндис, офисной работницы, которая должна закончить свой отчет до конца рабочего дня. Однако в этом офисе ее коллеги имеют необычное хобби - приходить к ее столу для интимных развлечений.
Вам придется управлять Кэндис, балансируя между выполнением своих рабочих обязанностей и удовлетворением запросов своих коллег. Эта игра предлагает необычный фетиш и включает в себя бесплатное использование, что добавляет элемент интриги к ее сюжету.
Информация о модах
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