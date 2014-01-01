Описание

Barely Working - это уникальная игра, где вы берете на себя роль Кэндис, офисной работницы, которая должна закончить свой отчет до конца рабочего дня. Однако в этом офисе ее коллеги имеют необычное хобби - приходить к ее столу для интимных развлечений.





Вам придется управлять Кэндис, балансируя между выполнением своих рабочих обязанностей и удовлетворением запросов своих коллег. Эта игра предлагает необычный фетиш и включает в себя бесплатное использование, что добавляет элемент интриги к ее сюжету.