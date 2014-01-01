Описание

Taboo University - это игра, события которой разворачиваются до событий, происходящих в "Fetish Locator". Вам предстоит следить за ходом расследования в окружении горячих однокурсниц и раскрывать правду о трех пропавших девушках. Игра предлагает возможность интегрироваться в круги престижной университетской школы и раскрывать их секреты.





В "Taboo University" вам придется выбирать свой путь и использовать свои чары и другие инструменты, чтобы широко раскрыть эту загадочную тайну. Сюжет и мистика окружающих событий сделают ваше путешествие увлекательным и захватывающим, а расследование пропажи девушек добавит дополнительную интригу в игровой процесс.