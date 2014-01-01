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Taboo University (18+)

Taboo University (18+) 1.1.14

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Версия:
1.1.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 477 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 681
Скриншоты
Описание

Taboo University - это игра, события которой разворачиваются до событий, происходящих в "Fetish Locator". Вам предстоит следить за ходом расследования в окружении горячих однокурсниц и раскрывать правду о трех пропавших девушках. Игра предлагает возможность интегрироваться в круги престижной университетской школы и раскрывать их секреты.


В "Taboo University" вам придется выбирать свой путь и использовать свои чары и другие инструменты, чтобы широко раскрыть эту загадочную тайну. Сюжет и мистика окружающих событий сделают ваше путешествие увлекательным и захватывающим, а расследование пропажи девушек добавит дополнительную интригу в игровой процесс.


Информация о модах

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Скачать Taboo University (18+) v1.1.14 MOD APK

Скачать Taboo University (18+) 477 Мб Ссылка 2 477 Мб
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Старые версии Taboo University (18+)
Version 0.6.15


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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