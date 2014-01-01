Версия:
1.1.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 477 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 681
Описание
Taboo University - это игра, события которой разворачиваются до событий, происходящих в "Fetish Locator". Вам предстоит следить за ходом расследования в окружении горячих однокурсниц и раскрывать правду о трех пропавших девушках. Игра предлагает возможность интегрироваться в круги престижной университетской школы и раскрывать их секреты.
В "Taboo University" вам придется выбирать свой путь и использовать свои чары и другие инструменты, чтобы широко раскрыть эту загадочную тайну. Сюжет и мистика окружающих событий сделают ваше путешествие увлекательным и захватывающим, а расследование пропажи девушек добавит дополнительную интригу в игровой процесс.
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