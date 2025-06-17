Описание

Sugar Service - это взрослая (18+), ролевая игра, менеджмент, карточная игра, симулятор свиданий и визуальная новелла, предоставляющая игрокам возможность взять на себя роль предпринимателей, начиная с милого и давнего друга, и создать бизнес по аренде партнеров. Основным аспектом этой игры является управление и развитие вашего агентства Camgirl, что поможет вам обеспечивать себе средства к существованию и реализовать свои бизнес-амбиции.





В игре Sugar Service вы будете строить отношения с разными партнерами и управлять ими в бизнесе по аренде. Ваша задача - привлекать и удовлетворять клиентов, развивать свою собственную карьеру и улучшать бизнес-показатели. Каждый партнер обладает своими уникальными характеристиками и предпочтениями, поэтому важно учитывать их потребности, чтобы добиваться успеха.





Игра также включает в себя карточные элементы, что добавляет стратегический аспект в развитие бизнеса. Вы сможете собирать и использовать различные карты, чтобы улучшать свои шансы на успех и преодолевать преграды.