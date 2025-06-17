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Sugar Service (18+)

Sugar Service (18+) 0.13b

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Версия:
0.13b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 576
Скриншоты
Описание

Sugar Service - это взрослая (18+), ролевая игра, менеджмент, карточная игра, симулятор свиданий и визуальная новелла, предоставляющая игрокам возможность взять на себя роль предпринимателей, начиная с милого и давнего друга, и создать бизнес по аренде партнеров. Основным аспектом этой игры является управление и развитие вашего агентства Camgirl, что поможет вам обеспечивать себе средства к существованию и реализовать свои бизнес-амбиции.


В игре Sugar Service вы будете строить отношения с разными партнерами и управлять ими в бизнесе по аренде. Ваша задача - привлекать и удовлетворять клиентов, развивать свою собственную карьеру и улучшать бизнес-показатели. Каждый партнер обладает своими уникальными характеристиками и предпочтениями, поэтому важно учитывать их потребности, чтобы добиваться успеха.


Игра также включает в себя карточные элементы, что добавляет стратегический аспект в развитие бизнеса. Вы сможете собирать и использовать различные карты, чтобы улучшать свои шансы на успех и преодолевать преграды.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Sugar Service (18+)


Комментарии (1)
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Gwen
Gwen 29 мая 2024 16:17
Русского языка нет
+2
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