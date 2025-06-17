Sugar Service (18+) 0.13b
Sugar Service - это взрослая (18+), ролевая игра, менеджмент, карточная игра, симулятор свиданий и визуальная новелла, предоставляющая игрокам возможность взять на себя роль предпринимателей, начиная с милого и давнего друга, и создать бизнес по аренде партнеров. Основным аспектом этой игры является управление и развитие вашего агентства Camgirl, что поможет вам обеспечивать себе средства к существованию и реализовать свои бизнес-амбиции.
В игре Sugar Service вы будете строить отношения с разными партнерами и управлять ими в бизнесе по аренде. Ваша задача - привлекать и удовлетворять клиентов, развивать свою собственную карьеру и улучшать бизнес-показатели. Каждый партнер обладает своими уникальными характеристиками и предпочтениями, поэтому важно учитывать их потребности, чтобы добиваться успеха.
Игра также включает в себя карточные элементы, что добавляет стратегический аспект в развитие бизнеса. Вы сможете собирать и использовать различные карты, чтобы улучшать свои шансы на успех и преодолевать преграды.
полная версия
Скачать Sugar Service (18+) v0.13b MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.