android-1.ru / Игры / Эротические игры / Corrupting Their Minds (18+)
Corrupting Their Minds (18+)

Corrupting Their Minds (18+) 0.1

Выбор, влияние и выживание в мире, где власть — это контроль над разумом
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 483 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Corrupting Their Minds — это кинетический визуальный роман 18+ с элементами стратегического взаимодействия и постепенного влияния на персонажей. Мир изменился, и главный герой оказывается в новой социальной реальности, где для выживания и продолжения рода необходимы адаптация и умение влиять на окружающих. Каждая встреча — это шанс, а каждое решение может изменить ход истории.


Игра делает акцент на системе выбора и последствиях, формируя разные сценарии развития отношений. Сюжет разворачивается вокруг идей контроля, убеждения и подчинения, сопровождаясь проработанными визуальными сценами и постепенным раскрытием характеров героинь. Corrupting Their Minds предлагает исследовать границы влияния, где каждое действие приближает либо к цели, либо к провалу.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Corrupting Their Minds (18+) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Corrupting Their Minds (18+) 483 Мб Ссылка 2 483 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sister Wants to Help (18+)
Sister Wants to Help (18+)
Version: Final
Christmas with My Sister (18+)
Christmas with My Sister (18+)
Version: Final
My Husbands Boss (18+)
My Husbands Boss (18+)
Version: Ch.2
Demon Slayer Love and Lust (18+)
Demon Slayer Love and Lust (18+)
Version: 0.12.0
Dark and Light Thread of the Worlds (18+)
Dark and Light Thread of the Worlds (18+)
Version: 0.01
Feeder Simulator (18+)
Feeder Simulator (18+)
Version: 0.2a
Life in Windvale (18+)
Life in Windvale (18+)
Version: 0.1
Sakura Mansion Unofficial Renpy Remake (18+)
Sakura Mansion Unofficial Renpy Remake (18+)
Version: 0.4

Отзывы о Corrupting Their Minds (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив