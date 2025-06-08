Описание

Corrupting Their Minds — это кинетический визуальный роман 18+ с элементами стратегического взаимодействия и постепенного влияния на персонажей. Мир изменился, и главный герой оказывается в новой социальной реальности, где для выживания и продолжения рода необходимы адаптация и умение влиять на окружающих. Каждая встреча — это шанс, а каждое решение может изменить ход истории.





Игра делает акцент на системе выбора и последствиях, формируя разные сценарии развития отношений. Сюжет разворачивается вокруг идей контроля, убеждения и подчинения, сопровождаясь проработанными визуальными сценами и постепенным раскрытием характеров героинь. Corrupting Their Minds предлагает исследовать границы влияния, где каждое действие приближает либо к цели, либо к провалу.