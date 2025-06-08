Corrupting Their Minds (18+) 0.1
Выбор, влияние и выживание в мире, где власть — это контроль над разумом
Corrupting Their Minds — это кинетический визуальный роман 18+ с элементами стратегического взаимодействия и постепенного влияния на персонажей. Мир изменился, и главный герой оказывается в новой социальной реальности, где для выживания и продолжения рода необходимы адаптация и умение влиять на окружающих. Каждая встреча — это шанс, а каждое решение может изменить ход истории.
Игра делает акцент на системе выбора и последствиях, формируя разные сценарии развития отношений. Сюжет разворачивается вокруг идей контроля, убеждения и подчинения, сопровождаясь проработанными визуальными сценами и постепенным раскрытием характеров героинь. Corrupting Their Minds предлагает исследовать границы влияния, где каждое действие приближает либо к цели, либо к провалу.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.