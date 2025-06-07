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Life in Windvale (18+)

Life in Windvale (18+) 0.1

Пикантные будни супружеской пары в провинциальном городке с ИИ-графикой
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 967 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
481
Скриншоты
Описание

Life in Windvale (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами симулятора жизни, где ты следишь за повседневностью супругов на ферме. В небольшой деревушке кипит своя страсть: утром — уход за животными и посевами, вечером — флирт, эксперименты и знакомства с колоритными соседями. Каждое твое решение открывает доступ к новым ситуациям и развивает отношения в неожиданных направлениях.


Все сцены выполнены с помощью искусственного интеллекта, создающего реалистичные рендеры и насыщенную атмосферу. Два главных героя — не просто наблюдаемые фигуры, ты сам определяешь, как далеко зайдут их авантюры. Проходи сюжет, разблокируй сцены, исследуй альтернативные ветки. Игра без доната, доступна офлайн, только на ПК. Окунись в Life in Windvale и попробуй найти границу дозволенного.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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