Описание

Life in Windvale (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами симулятора жизни, где ты следишь за повседневностью супругов на ферме. В небольшой деревушке кипит своя страсть: утром — уход за животными и посевами, вечером — флирт, эксперименты и знакомства с колоритными соседями. Каждое твое решение открывает доступ к новым ситуациям и развивает отношения в неожиданных направлениях.





Все сцены выполнены с помощью искусственного интеллекта, создающего реалистичные рендеры и насыщенную атмосферу. Два главных героя — не просто наблюдаемые фигуры, ты сам определяешь, как далеко зайдут их авантюры. Проходи сюжет, разблокируй сцены, исследуй альтернативные ветки. Игра без доната, доступна офлайн, только на ПК. Окунись в Life in Windvale и попробуй найти границу дозволенного.