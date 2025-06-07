Demon Slayer Love and Lust (18+) 0.12.0
Путь охотника, искушения демонов и страсть в мире знакомой вселенной
Demon Slayer Love and Lust (18+) — откровенный визуальный роман по мотивам популярного аниме, где ты берёшь под контроль судьбу простого парня, вынужденного оставить мирную деревенскую жизнь. После похищения матери и превращения сестры в демоницу, герой отправляется в путь, чтобы стать охотником на демонов. Сражения, соблазны и моральные дилеммы — всё переплетено в насыщенном повествовании, где каждый выбор имеет вес.
Проект предлагает яркую рисовку, десятки узнаваемых персонажей и насыщенный контент категории 18+. Откровенные сцены, вариативный сюжет, взаимодействие с демоницами, охотницами и союзниками делают прохождение увлекательным и непредсказуемым. Игра доступна офлайн, не требует доната, а потому подходит для спокойного и вдумчивого погружения. Demon Slayer Love and Lust — фанфик, который действительно старается для своего зрителя.
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