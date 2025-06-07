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Demon Slayer Love and Lust (18+)

Demon Slayer Love and Lust (18+) 0.12.0

Путь охотника, искушения демонов и страсть в мире знакомой вселенной
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Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
462
Скриншоты
Описание

Demon Slayer Love and Lust (18+) — откровенный визуальный роман по мотивам популярного аниме, где ты берёшь под контроль судьбу простого парня, вынужденного оставить мирную деревенскую жизнь. После похищения матери и превращения сестры в демоницу, герой отправляется в путь, чтобы стать охотником на демонов. Сражения, соблазны и моральные дилеммы — всё переплетено в насыщенном повествовании, где каждый выбор имеет вес.


Проект предлагает яркую рисовку, десятки узнаваемых персонажей и насыщенный контент категории 18+. Откровенные сцены, вариативный сюжет, взаимодействие с демоницами, охотницами и союзниками делают прохождение увлекательным и непредсказуемым. Игра доступна офлайн, не требует доната, а потому подходит для спокойного и вдумчивого погружения. Demon Slayer Love and Lust — фанфик, который действительно старается для своего зрителя.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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