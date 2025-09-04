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Falling Undercover: Nox Syndicate (18+)

Falling Undercover: Nox Syndicate (18+) 0.01.0

Чтобы уничтожить тьму, нужно стать её частью — но сможет ли сердце остаться светлым?
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Версия:
0.01.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Falling Undercover: Nox Syndicate — это мрачный нео-нуарный визуальный роман с элементами шпионского триллера, где ставки выше, чем просто жизнь. Нео-Элизия — город будущего, затянутый смогом отчаяния, погрязший в криминале и безнадежности. Единственная, кто ещё борется — Луна Вирелит, агент организации AEGIS, готовая пожертвовать всем ради справедливости. Её цель — уничтожить преступный синдикат Нокс, который держит город в железной хватке. И у неё есть шанс. Один-единственный. Под прикрытием.


Falling Undercover — это не только борьба с преступностью, но и внутренняя война: между долгом и чувствами, между правдой и ложью, между человеком и той тенью, которой он становится ради цели. Луна идёт вглубь преступного мира не одна — с ней Эйден, её любовь и её якорь. Но чем глубже они погружаются, тем сложнее отличить добро от зла, а маску — от настоящего лица. Игра предлагает нелинейный сюжет, выборы с последствиями и атмосферу, в которой каждая сцена будто пульсирует напряжением. Спасти город можно. Вопрос в том, хватит ли сил спасти себя.


Информация о модах

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Скачать Falling Undercover: Nox Syndicate (18+) 325 Мб Ссылка 2 325 Мб
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