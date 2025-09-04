Описание

Falling Undercover: Nox Syndicate — это мрачный нео-нуарный визуальный роман с элементами шпионского триллера, где ставки выше, чем просто жизнь. Нео-Элизия — город будущего, затянутый смогом отчаяния, погрязший в криминале и безнадежности. Единственная, кто ещё борется — Луна Вирелит, агент организации AEGIS, готовая пожертвовать всем ради справедливости. Её цель — уничтожить преступный синдикат Нокс, который держит город в железной хватке. И у неё есть шанс. Один-единственный. Под прикрытием.





Falling Undercover — это не только борьба с преступностью, но и внутренняя война: между долгом и чувствами, между правдой и ложью, между человеком и той тенью, которой он становится ради цели. Луна идёт вглубь преступного мира не одна — с ней Эйден, её любовь и её якорь. Но чем глубже они погружаются, тем сложнее отличить добро от зла, а маску — от настоящего лица. Игра предлагает нелинейный сюжет, выборы с последствиями и атмосферу, в которой каждая сцена будто пульсирует напряжением. Спасти город можно. Вопрос в том, хватит ли сил спасти себя.